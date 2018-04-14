Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников Фото: REUTERS/Eduardo Munoz Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

США при поддержке своих союзников 14 апреля нанесли ракетный удар по объектам вооружённых сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права был совершён акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом», — выступил с заявлением Владимир Путин.

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.