Как не попасть в смертельную ловушку колодца – рекомендации Госкомитета Башкирии по ЧС Фото: автор Как не попасть в смертельную ловушку колодца – рекомендации Госкомитета Башкирии по ЧС Фото: автор

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на территории ресторанного комплекса «Пристань» в колодце 13 апреля погибли пять работников. Как сообщалось ранее, один из сотрудников заведения стал спускаться в колодец, чтобы включить воду, и потерял сознание. Увидев это, остальные работники бросились ему на помощь, но также потеряли сознание. Прибывшие на место спасатели достали тела четырех человек. Двоих пострадавших госпитализировали: один скончался, другой находится в реанимации. Предварительно, мужчины отравились непригодным для дыхания угарным газом.

По результатам доследственной проверки региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Чтобы избежать подобный несчастных случаев, Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует:

— ни в коем случае не наступать на колодцы и не прыгать на них;

— при обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, не приближаться к поврежденным объектам и немедленно сообщить в городскую службу спасения;

— родителям необходимо предупредить детей об опасности нахождения рядом с технологическими объектами коммунальных служб и о недопустимости игр в местах, для этого не предназначенных;

— водителям стоит избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах, расположенных вне проезжей части улицы;

— при техническом осмотре и работах, связанных со спуском рабочего в колодец, бригада должна состоять не менее чем из трех человек: один работает в колодце, второй — на поверхности, третий специально наблюдает за работой в колодце и в случае необходимости оказывает помощь работающему внизу;

- перед спуском в колодец нужно убедиться в отсутствии загазованности, используя газоанализатор (индикаторы газа) или бензиновую водопроводно-канализационную лампу (ЛБВК);

— ЛБВК зажигают на поверхности, вдали от открытого колодца. Запрещается зажигать лампу в колодцах. Независимо от результатов проверки, рабочему запрещается спускаться в колодец и работать в нем без предохранительного пояса и ЛБВК;

— при выявлении газа в колодце необходимо удалить газ. После удаления газа работать в колодце разрешается с постоянным нагнетанием воздуха вентилятором. При этом для контроля ЛБВК должна находиться в колодце.

В ведомстве также напоминают, что обычно газ скапливается в колодцах с застойной водой. Чаще всего причиной отравления служат: наличие газов (сероводород, метан, углекислый газ) и/или отсутствие кислорода. В худшем случае достаточно одного вдоха чтобы потерять сознание. Даже если ядовитых газов нет, кислород может отсутствовать в нужном объеме и человек быстро теряет сознание.

«Часто к несчастным случаям приводят накопленные ядовитые газы в погребах. Они могут образоваться и накапливаться при неправильном использовании дезинфицирующих средств и при сжигании трав и различных веществ. Большую опасность может таить в себе старый картофель и другие овощи, которые начинают портиться к лету: процесс гниения сопровождается выделением опасных для жизни веществ. Помещения, в которых потенциально могут скопиться ядовитые газы, нуждаются в периодическом проветривании», — предупредили в Госкомитете.