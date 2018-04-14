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14 апреля Суббота

Уфа   °

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги массового «пятничного» рейда

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги массового «пятничного» рейда Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги массового «пятничного» рейда Фото: автор

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана подвела итоги профилактических мероприятий, проведенных в пятницу, 13 апреля. По информации ведомства, в целях административного воздействия на нарушителей составлено более 3600 материалов. Среди них – 109 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создавало реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. За время проведения рейда стражи порядка задержали 137 нетрезвых водителей.

По данным столичной Госавтоинспекции, в Уфе было пресечено 938 нарушений ПДД. При этом в состоянии опьянения был задержан 21 водитель. Их них трое автолюбителей лишены прав. К административной ответственности за нарушение правил привлечены более 350 водителей, осуществляющих пассажирские перевозки. Правилами перевозки пассажиров пренебрегли 57 нарушителей, ремни безопасности не пристегнули 20 выявленных автовладельцев, еще 21 водитель не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе.

Традиционные мероприятия ГИБДД направлены на предупреждение аварийных ситуаций и пресечение нарушений ПДД на дорогах Башкирии.

Теги: ГИБДД, профилактика
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