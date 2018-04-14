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14 апреля Суббота

Уфа   °

В Уфе под охрану государства взяли три объекта

ОБЩЕСТВО

В Уфе под охрану государства взяли три объекта Фото: Олег Яровиков

В Уфе под охрану государства взяли три объекта Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Правительство Башкортостана утвердило границы зоны охраны трех объектов культурного наследия регионального значения и режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам. Согласно документам, опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации, под защиту государства взяты «Дом Степанова-Зорина» (ул. Чернышевского, 47), «Дом жилой Винокурова» (ул. Зенцова, 61) и «Дом, где жил русский ученый академик Любавский М.К.» (ул. Зенцова, 55).

Управлению по государственной охране объектов культурного наследия РБ в пределах компетенции поручено обеспечить внесение сведений о наличии зон охраны данных зданий в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Теги: объекты культурного наследия
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