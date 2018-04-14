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14 апреля Суббота

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Снег с дождем: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня

ОБЩЕСТВО

Снег с дождем: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня Фото: автор

Снег с дождем: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня Фото: автор

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в субботу, 14 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем +3,+8 градусов. На отдельных участках автодорог утром появится дымка с видимостью один-два километра.

В воскресенье, 15 апреля, местами пройдет небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5, в отдельных районах до -10, днем +5,+10.

В понедельник, 16 апреля, в некоторых районах республики прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут 0,-5, днем +3,+8. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теги: погода
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