В Уфе предотвращено подтопление 96 домов Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Уфе предотвращено подтопление 96 домов Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В дежурную часть 13 апреля поступила информация о том, что на реке Белой около поселка Староалександровка Орджоникидзевского района Уфы образовался ледовый затор, что могло привести к подъему уровня воды в реке.

«При мониторинге с помощью беспилотного летательного аппарата установлено, что в результате ледостава образовался затор ниже по течению реки на территории Благовещенского и Уфимского районов», — прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

В случае подъема уровня воды существовала угроза подтопления 96 жилых домов по улицам Причальной и Сутолоке.

На место были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, Управления гражданской защиты Уфы и администрации Орджоникидзевского района. Затор удалось ликвидировать. Сейчас на данной территории наблюдается ледоход.