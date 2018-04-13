С чего начинается армия, в Уфе предотвращены теракты, «запуск» ракеты с котельной, подарки узаконят - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков С чего начинается армия, в Уфе предотвращены теракты, «запуск» ракеты с котельной, подарки узаконят - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

С чего начинается сильная армия

10 апреля в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 100-летию Военного комиссариата РБ. Руководитель региона поздравил сотрудников военкоматов и военнослужащих с этим событием и вручил госнаграды, сообщает «Башинформ». Глава региона отметил, что республиканский военкомат успешно выполняет задания Штаба Центрального военного округа по призыву граждан на срочную службу и по контракту. Ежегодно из Башкортостана в Вооружённые Силы направляются более 10 тысяч молодых ребят, которые служат во всех родах войск от Калининграда до Владивостока. Военный комиссариат республики успешно проявил себя в ходе учений «Центр» в 2011 и 2015 годах, а в прошлом году стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую базу мобилизационного развёртывания.

«Только уверенность в надёжной защите нашей страны от любых угроз даёт возможность гражданам спокойно жить и работать, создавать семьи, строить своё будущее. Между тем сильная, боеспособная армия начинается именно с военных комиссариатов, правильной, грамотной постановки их работы», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Своя электросетевая компания

Правительство РБ приняло решение о создании АО «Башкирские электрические сети». 75% акций новой компании будет владеть Минземимущество РБ, 25% — «Республиканский научно-технологический и информационный комплекс Баштехинформ». Муниципалитетам рекомендовано стать учредителями аналогичных АО, куда должны войти муниципальные объекты электросетевого хозяйства и имущество территориальных сетевых организаций. Далее эти акционерные общества войдут в состав БЭС, говорится в материале РБК-Уфа.

В Уфе предотвращены теракты

Задержанные за подготовку терактов рассказали о своих планах. В распоряжении телеканала «БСТ» оказалось интервью члена радикальной группировки, планировавшей взорвать избирательный участок в Уфе. Таким образом они пытались сорвать выборы президента страны. Попытка теракта пресечена сотрудниками Управления ФСБ по РБ. Задержанные — мужчины 23 и 44 лет, взяты под стражу. В ходе обыска по местам жительства злоумышленников изъяты самодельные взрывные устройства, карты Уфы с обозначением возможных мест совершения теракта. Возбуждено уголовное дело по статьям «незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «теракт».

Подарки узаконят

В Башкирии законодательно закрепят подарки для первоклассников из многодетных семей. Соответствующий законопроект депутаты Госсобрания РБ рассмотрят на ближайшем заседании, информирует «Молодежная газета». Школьно-письменные товары детям из многодетных малоимущих семей в республике выдаются на протяжении многих лет, но законодательно эта мера закреплена не была. По словам спикера парламента, законодательный уровень гарантирует первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей регулярность бесплатной выдачи школьно-письменных товаров.

Арестован зампред президиума коллегии адвокатов Башкирии

В Уфе избрали меру пресечения в отношении зампредседателя президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Адвокат Ромео Фарукшин на два месяца помещен под стражу, говорится в материале ГТРК «Башкортостан». Ему предъявлено обвинение по статьям «коммерческий подкуп» и «пособничество в коммерческом подкупе». Накануне он был задержан следственными органами. Сообщается, что за вознаграждение Фарукшин обещал оказать услугу в нарушение закона. На кадрах оперативной съемки видно, как адвокат получает 250 тысяч рублей от посредника за свое содействие: Фарукшин обещал продать клиенту адвокатскую «корочку». Подозреваемый состоит в квалификационной комиссии, которая принимает экзамены у юристов, уточнили на телеканале.

В «Салавате» новый главный

Главным тренером ХК «Салават Юлаев» стал воспитанник уфимского хоккея Николай Цулыгин. Контракт с ним подписан на один сезон с возможностью продления, сообщает «Башинформ». В клубе появятся новый тренер вратарей и голкипер, а тренером по физподготовке останется Ярмо Койвисто. Также в республике начала работу Высшая школа тренеров по хоккею с шайбой имени Сергея Михалёва.

Паводок-2018

10 апреля распоряжением главы региона в Башкортостане введен режим повышенной готовности всех сил и средств в связи с паводком. Он введен с целью предотвращения возможных негативных последствий, предупреждения ЧС, нарушений работы систем жизнеобеспечения населения и объектов социального и производственного назначения в связи с весенним половодьем 2018 года, сообщает «Башинформ». На 12 апреля в республике зарегистрировано более 600 случаев подтопления талыми водами домов и приусадебных территорий.

В селе Зубово, где из-за резкого подъема уровня талых вод подтоплены десятки домов, спасатели эвакуировали население и автотранспорт. Для мониторинга ситуации спасатели используют беспилотники.

С начала весеннего половодья в Уфе зарегистрировано 106 заявок о подтоплении талыми водами. Из них 17 — дорожного полотна, 84 — придомовых территорий, информирует газета «Вечерняя Уфа». Впервые в истории в Уфе затопило оранжерею и теплицы Южно-Уральского ботанического сада-института.

«Уфаводоканал» на своем сайте публикует результаты ежедневного мониторинга качества питьевой воды, сообщает РБК-Уфа.

База для подготовки в ВДВ и центр ГТО

11 апреля глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с председателем ДОСААФ России, генерал-полковником Александром Колмаковым, сообщает «Башинформ». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между ДОСААФ России и Правительством РБ. Соглашение предполагает создание в республике учебно-материальной базы для подготовки призывников для службы в ВДВ, Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Центра и полигона технических видов спорта, базы для развития стрелковых видов спорта.

«ДОСААФ России для нас является очень важной структурой. Мы готовы продолжать развивать сотрудничество. Мы понимаем, насколько велика роль вашей организации в подготовке молодёжи, в том числе к службе в армии», — отметил на встрече Рустэм Хамитов.

О снижении смертности

В Правительстве Башкортостана министр здравоохранения республики Анвар Бакиров рассказал, что снижение смертности от болезней системы кровообращения на протяжении последних пяти лет связано с отлаженной работой сосудистых центров и внедрением Модульной программы сохранения здоровья в республике. Целью программы является поэтапное внедрение модульной системы сохранения здоровья населения в течение жизни, совершенствование системы профилактики социально значимых заболеваний, сохранение и укрепление физического, психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, пишет газета «Кызыл тан».

Встреча с героями

12 апреля глава РБ Рустэм Хамитов встретился с Героями России — космонавтом-испытателем Сергеем Ревиным, лётчиком гражданской авиации, подполковником ВВС РФ Владимиром Шарпатовым и военным лётчиком, полковником ВКС РФ Владимиром Алимовым. В Уфе они наградили победителей и призёров республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Юрия Гагарина, рассказал «Башинформ».

Сергей Ревин в 2012 году совершил космический полёт продолжительностью свыше 125 суток. Владимир Шарпатов был командиром воздушного судна Ил-76. В августе 1996 года он вместе с экипажем совершил побег из афганского плена. Эти события легли в основу фильма «Кандагар». Владимир Алимов в декабре 1999 года возглавил операцию по спасению лётчика Су-25, сбитого боевиками в Аргунском ущелье. Несмотря на то, что его вертолёт получил тяжелые повреждения, он вывез с поля боя 39 солдат и офицеров поисковой группы, попавшей в засаду.

В ходе встречи Рустэм Хамитов рассказал о развитии в республике сети детских технопарков, где получают навыки будущие инженеры. «Думаю, что мы совместно с вами будем продвигать вопросы не только технического образования, но и патриотического воспитания нашего подрастающего поколения», — отметил глава региона.

В свою очередь, Сергей Ревин поделился планами по популяризации науки и инженерных профессий среди детей. По информации РБК-Уфа, победителям олимпиады на Кубок Гагарина добавят баллы при поступлении в вуз.

«Запуск» ракеты с котельной

К Дню космонавтики Уфимские инженерные сети подготовили горожанам сюрприз. 12 апреля на 120-метровой трубе котельной по улице Менделеева инженеры предприятия показали анимированную картинку запуска ракеты. А на самом верху котельной — поздравление с Днем космонавтики. В режиме онлайн была показана температура воздуха, передал с места события телеканал «Вся Уфа».

Заражение менингитом

В Нефтекамске произошла вспышка менингококковой инфекции. Сразу трое детей заразились менингитом в нефтекамской коррекционной школе-интернате для инвалидов, пишет газета «Республика Башкортостан». Все трое госпитализированы. ГТРК «Башкортостан» уточняет, что в Нефтекамске от менингита скончались двое детей 4 и 15 лет. Одной из погибших была ученица местной коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, где выявили двух носителей менингококка. Второй погибший — воспитанник детсада.

«Уфа» — аэропорт года

Аэропорт «Уфа» стал единственным региональным аэропортом — лауреатом авиационной премии «Крылья России-2017». Уфимская воздушная гавань была отмечена дипломом национальной авиационной премии наравне с аэропортом «Внуково», сообщает «Башинформ». Вручение премии прошло в Москве 10 апреля. За звание «Аэропорт года» боролись все аэропорты России — до номинации дошли 11. Победителем стала воздушная гавань Москвы «Шереметьево», а дипломантами были названы «Уфа» и «Внуково».

Посевная в кредит

В прошлом году аграрии республики собрали рекордные урожаи, что привело к затовариванию рынка и резкому падению закупочных цен, в результате многие хозяйства получили убытки. О финансировании весенне-полевых работ 2018 года, стратегическом планировании и высокорентабельных культурах рассказывает газета «Уфимские ведомости».