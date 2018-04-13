В Башкирии ГИБДД проводит масштабный рейд
В Башкирии ГИБДД проводит масштабный рейд Фото: Дорожный патруль
В Башкирии ГИБДД проводит масштабный рейд Фото: Дорожный патруль
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В пятницу, 13 апреля, сотрудники республиканской госавтоинспекции вышли в масштабный рейд.
«В ходе профилактической операции сотрудники дорожной полиции будут выявлять и пресекать нарушения правил дорожного движения», — уточнили представители «Дорожного патруля».
За минувшие сутки госавтоинспекторы составили почти три тысячи протоколов об административных правонарушениях, задержали 31 нетрезвого водителя и разыскали два угнанных автомобиля.