Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.06 ↓

EUR 76.75 ↑

13 апреля Пятница

Уфа   °

Telegram заблокируют в ближайшее время - Роскомнадзор

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Мессенджер Telegram, решение о блокировке которого сегодня вынес Таганский суд Москвы, заблокируют в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

«Я не буду вам говорить точное время отключения, начала отключения Telegram — заявил Жаров, отвечая на вопрос, когда служба приступит к блокировке. — Это бомба для журналистов. Моя работа — технически это выполнить безукоризненно. Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах».

Теги: мессенджер, Telegram, Роскомнадзор
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество
Эксперты Роскачества провели исследования сметаны с 20% жирностью. В лаборатории отправили 50 образцов популярных марок на российском рынке, включая тре
В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов
В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний, вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали об отмене своих рейсов. Судя по информации на он
В Уфимском районе подтопило более 80 придомовых участков
Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово Уфимского района по улицам Сельская, Центральная, Полевая подтоплены 84 придомовых участка. Здесь п
В «Давлекановской молочной компании» прокомментировали информацию Роскачества о найденных нарушениях в сметане
Генеральный директор «Давлекановской молочной компании» Дмитрий Малов прокомментировал информацию Роскачества о найденных в башкирской сметане нарушения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть