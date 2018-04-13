УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Мессенджер Telegram, решение о блокировке которого сегодня вынес Таганский суд Москвы, заблокируют в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

«Я не буду вам говорить точное время отключения, начала отключения Telegram — заявил Жаров, отвечая на вопрос, когда служба приступит к блокировке. — Это бомба для журналистов. Моя работа — технически это выполнить безукоризненно. Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах».