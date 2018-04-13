УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап», который реализуется в пилотном режиме в 25 регионах в рамках процедуры предварительного голосования, определились первые 115 наставников. В их число вошли депутат Госдумы от Башкортостана Рамзил Ишсарин, депутат Госсобрания республики Константин Канунников и председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В задачи наставников входит проведение обучения, консультирование участников, помощь в их избирательной кампании. На следующей неделе этот список будет расширен. Среди наставников заместители секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, Сергей Железняк, Ольга Баталина, депутаты Госдумы Алена Аршинова, Сергей Боярский, Александр Сидякин, Максим Сураев, Михаил Терентьев, Артем Туров, а также политологи Дмитрий Орлов, Дмитрий Гусев, Игорь Бунин, Виталий Иванов. В регионах это авторитетные политологи, депутаты.

«Смысл проекта «ПолитСтартап» заключается в обновлении партийной элиты, вовлечении в политический процесс активных, энергичных молодых людей, прежде всего из регионов. Это такая «подушка», опора для предварительного голосования партии. Важно подчеркнуть, что это политические активисты, а не депутаты или партийные функционеры, то есть не те, у кого карьера уже сложилась. В этом одно из принципиальных отличий «ПолитСтартапа» от проектов, которые партия реализовывала ранее», — заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов, комментируя запуск проекта.

По словам сопредседателя Центрального координационного совета сторонников партии, депутата Госдумы Сергея Боярского, «ПолитСтартап» — это проект, который позволит восстановить систему наставничества, успешно реализованную в предыдущие периоды истории страны.

«Применяя ее в партийном строительстве сегодня, руководство «Единой России» нацелено на качественное обновление. Уверен, что вместе с пополнением рядов наших партийцев появятся свежие идеи, проекты, законодательные инициативы. Считаю, что проект станет востребованной площадкой для молодых и активных лидеров общественного мнения. Я сам в 2011 году являлся участником предварительного голосования и кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и, признаться, помощь опытного наставника была бы своевременной. В свою очередь, я готов оказывать всю необходимую поддержку участникам «ПолитСтартапа» в качестве наставника, и надеюсь, что вместе мы внесем вклад в развитие проекта и обновление партии в целом», — сообщил он.

«Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники предварительного голосования партии в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники «ПолитСтартап» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики. В пилотном режиме «ПолитСтартап» будет реализовываться в 25 субъектах РФ, где в текущем году пройдут выборы в региональные заксобрания и в собрания административных центров.