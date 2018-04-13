Константин Толкачев провел встречу с победительницей Молодежных праймериз Фото: пресс-служба Госсобрания РБ Константин Толкачев провел встречу с победительницей Молодежных праймериз Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев провел встречу с победительницей Молодежных праймериз Элиной Хисамовой, которая по итогам получила статус его помощника. Во встрече приняли участие председатель Комитета республиканского парламента по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Аиткулова, председатель Молодежной общественной палаты Тагир Гизатуллин, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Гизатуллин.

Элина Хасанова презентовала Константину Толкачеву проект проведения регионального молодежного законотворческого форума, который даст будущим лидерам республики возможность выдвинуть свои инициативы в Государственное Собрание, а в отдельных случаях через республиканский парламент в Госдуму. Предполагается, что молодежные проекты будут направлены на реализацию основных приоритетов, обозначенных в Послании Президента России Федеральному Собранию на этот год.

«Важно, чтобы данный форум стал массовым, не замкнулся на уже сформировавшихся молодежных лидерах, а вовлек как можно большее число ранее нигде не задействованной молодежи в общественную работу, — считает Константин Толкачев. — В связи с этим особую роль обретает работа организаторов в социальных сетях. Необходимо использовать все возможности блогосферы для того, чтобы консолидировать молодежь, донести до нее курс главы государства на прорывное развитие страны, меры, принимаемые в данном направлении органами государственной власти республики, и те варианты участия в этот большом общем деле, которые доступны для молодых людей».

Победительница Молодежных праймериз была определена 6 марта в Доме Государственного Собрания в результате голосования коллегии выборщиков, в состав которой вошли известные политики и государственные деятели регионального и федерального уровней. Молодежные праймериз проводились в январе — марте текущего года. Участие в них приняли более 200 активистов молодежных организаций. Дебаты в рамках праймериз проводились в Уфе, Нефтекамске, Бирске, Октябрьском, Сибае и Стерлитамаке. Башкортостан стал первым регионом страны, реализовавшим проект подобного формата. Организаторами Молодежных праймериз в республике выступили Молодежная общественная палата при Государственном Собрании, Лига молодежной политики РБ и другие общественные организации при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».