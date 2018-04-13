«Земля в иллюминаторе видна…»: семь фильмов о космосе на МегаФон.ТВ Фото: МегаФон



«Земля в иллюминаторе видна…»: семь фильмов о космосе на МегаФон.ТВ Фото: МегаФон

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Иметь у себя в кармане портативный телевизор и персональный кинозал технологично и комфортно. Приложение МегаФон.ТВ предоставляет возможность смотреть любимые сериалы, фильмы и ТВ-программы в удобное время и там, где удобно.

Своим пользователям в честь 57-ой годовщины первого полета человека в космос, МегаФон.ТВ предлагает подборку фильмов:

«Орбита 9»

«Орбита 9» — научно-фантастическая романтическая драма 2017 года. Примечательно, что подобный эксперимент уже был экранизирован в советском фильме «Большое космическое путешествие» еще в 1974 году.

Космическая станция везет на планету Селест единственную пассажирку. Елена провела в межпланетной одиночке всю свою 20-летнюю жизнь и лететь ей остается еще столько же. Впервые в жизни на «Орбите 9» она встречает другого живого человека. Елене предстоит узнать, как Алекс добрался до космолета и разгадать тайну, которая изменить ее судьбу. Фильм 16+

«Луна 2112»

Британский научно-фантастический фильм 2009 года, ставший полнометражным режиссёрским дебютом сына Дэвида Боуи — Данкана Джонса.

Герой фильма — Сэм несет трехлетнюю вахту на Луне. Там он в гордом одиночестве добывает изотоп гелий-3, с помощью которого удалось остановить катастрофический энергетический кризис на Земле. Единственный собеседник обитателя Луны – говорящий робот Герти. И вот, когда до возвращения домой остаются считанные недели, наш герой встречает собственного двойника. Фильм 16+

Мультфильм «Звездные собаки: Белка и Стрелка»

Фильм основан на реальных событиях и приурочен к 50-летию полёта беспородных собак Белки и Стрелки на советском космическом корабле «Спутник-5». Все советские дети знали, что первыми покорителями космоса были не люди, а животные. Теперь настало время узнать об этом и новому поколению из полнометражного мультфильма российского производства.

Герои мультфильма — собаки вместе с крысом Веней и другими мохнатыми претендентами в космонавты случайно оказались в эпицентре исторических событий.

Звездные Войны: Последние джедаи

На вершине пирамиды зрительских симпатий находится киноэпопея с 40-летней историей. Последний эпизод «Звездных Войн» ─ один из наиболее популярных фильмов в разделе новинок МегаФон.ТВ. История о противостоянии добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером? Предупреждаем, запаситесь попкорном, ведь история о джедаях длится не много, ни мало 5 часов реального времени! Фильм 16+

«Время первых»

Два добротных отечественных фильма 2017 года. В отличии от «Звездных Войн» вы перенесетесь из отдаленного будущего и неведомых галактик, в хорошо знакомое недавнее прошлое нашей страны. Действие фильма «Время первых» разворачивается в 60-е годы. СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. В главных ролях Евгений Миронов и Константин Хабенский

«Салют 7»

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Фильм 12+

Интерстеллар

Для тех, кто хочет подумать, пусть и на фантастические темы. В недалеком будущем засуха приводит человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину (которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и переселить человечество на другую планету. Но если отойти от сюжета, то фильм о вечных ценностях ─ любви и самопожертвовании. Драматическая история рассказана без пафоса, трогательно и человечно. Фильм 12+

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