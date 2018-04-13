Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.06 ↓

EUR 76.75 ↑

13 апреля Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет экологический диктант

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет экологический диктант Фото: из открытых источников

В Уфе пройдет экологический диктант Фото: из открытых источников

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

19 апреля в Уфе, в БГПУ им. М. Акмуллы, в рамках республиканской недели экологической грамотности пройдет экологический диктант.

В проверке своих знаний могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования естественнонаучной направленности. По итогам диктанта жюри определит победителей, которые будут награждены дипломами и памятными призами, участники — сертификатами, учителя — благодарственными письмами.

Заявки для участия принимаются на электронный адрес ufa-debs@yandex.ru.

Экологический диктант пройдет по адресу: ул. Октябрьской Революции, 3а, 2 корпус, аудитория 202. Начало в 15.00.

Теги: экология, диктант
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество
Эксперты Роскачества провели исследования сметаны с 20% жирностью. В лаборатории отправили 50 образцов популярных марок на российском рынке, включая тре
В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов
В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний, вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали об отмене своих рейсов. Судя по информации на он
В Уфимском районе подтопило более 80 придомовых участков
Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово Уфимского района по улицам Сельская, Центральная, Полевая подтоплены 84 придомовых участка. Здесь п
В «Давлекановской молочной компании» прокомментировали информацию Роскачества о найденных нарушениях в сметане
Генеральный директор «Давлекановской молочной компании» Дмитрий Малов прокомментировал информацию Роскачества о найденных в башкирской сметане нарушения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть