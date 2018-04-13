В Уфе пройдет экологический диктант
В Уфе пройдет экологический диктант Фото: из открытых источников
В Уфе пройдет экологический диктант Фото: из открытых источников
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
19 апреля в Уфе, в БГПУ им. М. Акмуллы, в рамках республиканской недели экологической грамотности пройдет экологический диктант.
В проверке своих знаний могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования естественнонаучной направленности. По итогам диктанта жюри определит победителей, которые будут награждены дипломами и памятными призами, участники — сертификатами, учителя — благодарственными письмами.
Заявки для участия принимаются на электронный адрес ufa-debs@yandex.ru.
Экологический диктант пройдет по адресу: ул. Октябрьской Революции, 3а, 2 корпус, аудитория 202. Начало в 15.00.