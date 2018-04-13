В Уфе на строительной площадке провалился грунт
В Уфе на строительной площадке провалился грунт Фото: Из открытых источников
В Уфе на строительной площадке провалился грунт Фото: Из открытых источников
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Просадка грунта на стройплощадке по улице Рабкоров, 20, произошла в минувший четверг, 12 апреля. Спецбригады различных служб Уфы оградили опасный участок. Эксперты выясняют причины произошедшего.
13 апреля к месту обвала приехала техника, которая завалила яму бетонными блоками.
«Сейчас проводятся работы по засыпке места провала грунта песчано-гравийной смесью. Также восстанавливается целостность ограждения периметра строительной площадки», — пояснили специалисты.