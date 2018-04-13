Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.06 ↓

EUR 76.75 ↑

13 апреля Пятница

Уфа   °

Большая часть призывников Башкирии отправится служить в Восточный военный округ

ОБЩЕСТВО

Большая часть призывников Башкирии отправится служить в Восточный военный округ

Фото: Олег Яровиков

Большая часть призывников Башкирии отправится служить в Восточный военный округ

Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Большая часть призывников Башкирии направится для прохождения военной службы в Восточный военный округ — 1500 человек. Об этом рассказал журналистам военный комиссар республики Игорь Харченко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс», посвященной весеннему призыву.

В Центральном военном округе будут нести службу более 1200 молодых людей из Башкирии. В Западный округ отправят порядка 900 человек. Более 200 призывников ждут в Южном округе, еще 100 — на Северном флоте. Всего в весенний призыв ряды Вооруженных Сил пополнят более пяти тысяч жителей Башкирии.

Как пояснили в военкомате, уже определено, что в ВКС будут служить 200 человек, ВДВ — 140 срочников из республики, РВСН — 170.

Первая отправка к местам прохождения службы на призывном пункте состоится 25 апреля.

Теги: весенний призыв
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество
Эксперты Роскачества провели исследования сметаны с 20% жирностью. В лаборатории отправили 50 образцов популярных марок на российском рынке, включая тре
В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов
В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний, вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали об отмене своих рейсов. Судя по информации на он
В Уфимском районе подтопило более 80 придомовых участков
Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово Уфимского района по улицам Сельская, Центральная, Полевая подтоплены 84 придомовых участка. Здесь п
В «Давлекановской молочной компании» прокомментировали информацию Роскачества о найденных нарушениях в сметане
Генеральный директор «Давлекановской молочной компании» Дмитрий Малов прокомментировал информацию Роскачества о найденных в башкирской сметане нарушения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть