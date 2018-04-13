Большая часть призывников Башкирии отправится служить в Восточный военный округ Фото: Олег Яровиков





Большая часть призывников Башкирии отправится служить в Восточный военный округ Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Большая часть призывников Башкирии направится для прохождения военной службы в Восточный военный округ — 1500 человек. Об этом рассказал журналистам военный комиссар республики Игорь Харченко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс», посвященной весеннему призыву.

В Центральном военном округе будут нести службу более 1200 молодых людей из Башкирии. В Западный округ отправят порядка 900 человек. Более 200 призывников ждут в Южном округе, еще 100 — на Северном флоте. Всего в весенний призыв ряды Вооруженных Сил пополнят более пяти тысяч жителей Башкирии.

Как пояснили в военкомате, уже определено, что в ВКС будут служить 200 человек, ВДВ — 140 срочников из республики, РВСН — 170.

Первая отправка к местам прохождения службы на призывном пункте состоится 25 апреля.