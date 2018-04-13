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13 апреля Пятница

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Принимать решение о смене зимней резины на летнюю можно уже на следующей неделе - Росгидромет

ОБЩЕСТВО

Принимать решение о смене зимней резины на летнюю можно уже на следующей неделе - Росгидромет Фото: Из открытых источников

Принимать решение о смене зимней резины на летнюю можно уже на следующей неделе - Росгидромет Фото: Из открытых источников

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Традиционно весной автомобилисты гадают, когда «переобувать» свой автомобиль. По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода на всей территории страны меняется: «медленно, но приходит глобальное потепление». В связи с этим синоптики рекомендуют не торопиться со сменой зимней резины на летнюю.

«Если автомобилист будет ездить с 12 до 17 часов, температура уже будет комфортная, около 10 градусов, поэтому можно смело «переобуваться». Но утром температура будет около нулевой отметки. Я бы рекомендовал принять решение о смене резины в начале следующей недели, оценив прогноз погоды на ближайшие дни», — посоветовал Роман Вильфанд.

По словам главы Росгидрометцентра, апрель очень неустойчивый месяц и по всем подсчетам прогнозируется понижение температуры и осадки: не только дождь, но и мокрый снег.

В ближайшие выходные в Башкирии ожидается снег с дождем. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Теги: смена зимней резины, прогноз погоды
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