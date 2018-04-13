В Башкирии молодежь видит будущее «Единой России» в максимальной открытости для подрастающего поколения Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии молодежь видит будущее «Единой России» в максимальной открытости для подрастающего поколения Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии молодежь видит будущее «Единой России» в максимальной открытости для подрастающего поколения. Такая идея прозвучала в ходе межмуниципальной дискуссии «Направление 2026» в Стерлитамаке. Свои идеи относительно развития партии высказали активисты Стерлитамакского, Салаватского, Ишимбайского, Аургазинского, Стерлибашевского, Гафурийского районов, городов Стерлитамак и Салават. В работе участвовал руководитель регионального исполкома партии Руслан Гизатуллин.

Много предложений, озвученных в ходе прямого разговора, касалось работы с молодежью, патриотического воспитания. Молодогвардейцы, активисты высказывались за необходимость создания социальных лифтов, поддержки инициативных ребят, продвижение их идей по партийной линии.

Руководитель МГЕР города Салавата Светлана Абызова рассказала, что много подростков, не достигших 14 лет, хотят вступить в ряды молодогвардейцев, но этого не позволяют нормативные документы. Девушка предложила создать институт сторонников «Молодой Гвардии Единой России», куда будут принимать с 12 лет. Также Светлана Абызова видит пользу в создании книжек молодогвардейцев, где будет учтено участие активиста в общественной деятельности, по аналогии с личной книжкой волонтера.

Прозвучали предложения усилить работу по профориентированию молодежи, помогать абитуриентам с выбором востребованных профессий. Многие участники обсуждения высказывались за идеологическое и патриотическое воспитание молодежи.

Дарья Суркова из Молодежного совета при администрации Стерлитамака подняла тему введения льгот на досуговые мероприятия для пожилых людей, чтобы они не сидели в четырех стенах, а могли посещать как можно больше мероприятий.

Депутат Горсовета Ишимбая Ринат Сулейманов высказался за обеспечение комфортного взаимодействия граждан с государством. По его мнению, этого можно добиться благодаря цифровой экономике, развитию систем «Умный город», «Умный муниципалитет». Прозвучало предложение при участии партии создать платформу для проведения интернет-голосований жителей многоквартирных домов. Как отметил выступающий, сейчас это возможно только посредством коммерческих сайтов, расценки которых бьют по карману собственников квартир.

«Сейчас Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поднял тему обновления партии во всех областях. Мы шли в русле движения Владимира Путина. Он, без сомнения, наш лидер, но надо двигаться вперед. Сейчас начнется предварительное голосование, где могут участвовать практически все желающие, это даст новый импульс», — сказал Руслан Гизатуллин.

Все озвученные идеи будут обобщены и предложены к обсуждению на региональной, а затем и федеральной дискуссии в Москве.