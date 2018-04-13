В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» присоединилась к всероссийской акции «Космос наш!» Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» присоединилась к всероссийской акции «Космос наш!» Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Команда «Молодежки ОНФ» в Башкортостане присоединилась к всероссийской акции «Космос наш!». 12 апреля, в День космонавтики, активисты покрасили игровую ракету, которая установлена на детской площадке, и привели в порядок прилегающую территорию. Акция прошла в уфимском микрорайоне Сипайлово.

«Сипайлово — молодежный микрорайон, основная часть его жителей — молодые семьи с детьми, — отметил представитель команды «Молодежки ОНФ» в Башкортостане Альберт Хакимов. — Было очень приятно, что сипайловцы поддержали нашу акцию и многие даже присоединились к ней. Это еще раз доказывает, что для нас, жителей России, всё, что связано с космосом, вызывает чувство неподдельной гордости. И хотелось бы, чтобы молодежь знала историю освоения космоса и всегда помнила о том, что наша страна является великой космической державой».

Акция «Космос наш!», организованная «Молодежкой ОНФ», прошла во всех регионах России.