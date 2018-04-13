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13 апреля Пятница

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В Башкирии с понедельника стартуют рейды по взысканию налоговых долгов с физических лиц

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с понедельника стартуют рейды по взысканию налоговых долгов с физических лиц Фото: Андрей Старостин

В Башкирии с понедельника стартуют рейды по взысканию налоговых долгов с физических лиц Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с 16 апреля налоговые органы совместно со службой судебных приставов начинают по всей республике рейды по взысканию налоговых платежей с должников — физических лиц. Мероприятия продлятся до конца месяца.

К должникам будут приняты меры по изъятию денежных средств и наложению ареста на имущество, принудительная эвакуация транспортных средств на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба УФНС по РБ. В дальнейшем арестованное имущество будет оценено и продано в счет погашения долга в бюджет.

Во избежание возникновения таких ситуаций, граждан, «забывших» заплатить налоги, просят вовремя исполнить свою обязанность.

По состоянию на 1 апреля, задолженность в республике по имущественным налогам составила 2,4 млрд рублей, из которых на транспортный налог приходится более 67% задолженности — 1,6 млрд.

Теги: УФНС по РБ, налоги
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