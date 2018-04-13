Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.06 ↓

EUR 76.75 ↑

13 апреля Пятница

Уфа   °

Всё больше россиян отказываются от соцсетей - исследование

ОБЩЕСТВО

Всё больше россиян отказываются от соцсетей - исследование Фото: Depositphotos.com

Всё больше россиян отказываются от соцсетей - исследование Фото: Depositphotos.com

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Социологи отмечают, что в России сторонников отказа от социальных сетей и интернета становится всё больше, стремительная информатизация общества привела к обратному эффекту, пишет РИА Новости.

По оценкам социологов, у россиян все более популярной становится идея «информационных каникул». По данным опроса ВЦИОМ, 45 процентов интернет-пользователей за последний год сознательно отключали доступ к Сети на день или более, при этом большинство — 83 процента — не чувствовали себя ущемленными, а семь процентов даже ощутили радость и расслабление. Большинство интернет-пользователей (77 процентов) признает необходимость в периодическом отдыхе от Сети, около половины (47 процентов), выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к интернету.

Интернет-аудитория продолжает расширяться, но не так быстро, как в начале нулевых. За бурным приливом социальных масс в новое коммуникационное пространство ожидаемо следует период усталости, некоторого оттока в офлайн. У этой тенденции может быть много проявлений, начиная от запроса на моноканальность информационного потока и заканчивая полным отшельничеством, отмечают эксперты.

Психологи считают, что интернет-зависимостью страдают шесть-восемь процентов россиян. Симптомы похожи на те, что медики диагностируют у людей с другими зависимостями. В первую очередь это абстинентный синдром: у человека резко портится настроение, возникают отрицательные эмоции, его преследуют панические атаки при лишении доступа в интернет. Кроме того, для получения ожидаемого эмоционального эффекта требуется проводить в интернете всё больше времени.

Зависимые люди также часто отрицают наличие самой проблемы. Примерно так же алкоголики отказываются считать себя зависимыми от спиртного. По мнению психологов, зависимость не возникает на пустом месте. Ей подвержены те, кому не хватает эмоций, впечатлений в реальной жизни. Есть и еще одно интересное наблюдение — далеко не все стремятся освободиться от зависимости. Многим комфортно от того, что есть постоянное занятие. А вот желающим избавиться от передозировки информацией эксперты советуют определиться с тем, что они будут делать вместо прокрутки лент новостей, как и на что они потратят свободное время.

Теги: социальные сети, исследование
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество
Эксперты Роскачества провели исследования сметаны с 20% жирностью. В лаборатории отправили 50 образцов популярных марок на российском рынке, включая тре
В Уфимском районе подтопило более 80 придомовых участков
Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово Уфимского района по улицам Сельская, Центральная, Полевая подтоплены 84 придомовых участка. Здесь п
В «Давлекановской молочной компании» прокомментировали информацию Роскачества о найденных нарушениях в сметане
Генеральный директор «Давлекановской молочной компании» Дмитрий Малов прокомментировал информацию Роскачества о найденных в башкирской сметане нарушения
В ночь на 13 апреля в Башкирии похолодает до минус 13 градусов
В ближайшие дни в Башкирии будет преобладать прохладная погода с осадками. Ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, ночью и утром гол
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть