Всё больше россиян отказываются от соцсетей - исследование Фото: Depositphotos.com Всё больше россиян отказываются от соцсетей - исследование Фото: Depositphotos.com

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Социологи отмечают, что в России сторонников отказа от социальных сетей и интернета становится всё больше, стремительная информатизация общества привела к обратному эффекту, пишет РИА Новости.

По оценкам социологов, у россиян все более популярной становится идея «информационных каникул». По данным опроса ВЦИОМ, 45 процентов интернет-пользователей за последний год сознательно отключали доступ к Сети на день или более, при этом большинство — 83 процента — не чувствовали себя ущемленными, а семь процентов даже ощутили радость и расслабление. Большинство интернет-пользователей (77 процентов) признает необходимость в периодическом отдыхе от Сети, около половины (47 процентов), выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к интернету.

Интернет-аудитория продолжает расширяться, но не так быстро, как в начале нулевых. За бурным приливом социальных масс в новое коммуникационное пространство ожидаемо следует период усталости, некоторого оттока в офлайн. У этой тенденции может быть много проявлений, начиная от запроса на моноканальность информационного потока и заканчивая полным отшельничеством, отмечают эксперты.

Психологи считают, что интернет-зависимостью страдают шесть-восемь процентов россиян. Симптомы похожи на те, что медики диагностируют у людей с другими зависимостями. В первую очередь это абстинентный синдром: у человека резко портится настроение, возникают отрицательные эмоции, его преследуют панические атаки при лишении доступа в интернет. Кроме того, для получения ожидаемого эмоционального эффекта требуется проводить в интернете всё больше времени.

Зависимые люди также часто отрицают наличие самой проблемы. Примерно так же алкоголики отказываются считать себя зависимыми от спиртного. По мнению психологов, зависимость не возникает на пустом месте. Ей подвержены те, кому не хватает эмоций, впечатлений в реальной жизни. Есть и еще одно интересное наблюдение — далеко не все стремятся освободиться от зависимости. Многим комфортно от того, что есть постоянное занятие. А вот желающим избавиться от передозировки информацией эксперты советуют определиться с тем, что они будут делать вместо прокрутки лент новостей, как и на что они потратят свободное время.