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Башкирский НИИ сельского хозяйства и БГАУ заключили соглашение о сотрудничестве

ОБЩЕСТВО

Башкирский НИИ сельского хозяйства и БГАУ заключили соглашение о сотрудничестве Фото: Олег Яровиков

Башкирский НИИ сельского хозяйства и БГАУ заключили соглашение о сотрудничестве Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирский НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН и Башкирский государственный аграрный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает объединение усилий двух крупных центров аграрной науки в формировании активной научно-технической и образовательной политики.

«Главная цель сотрудничества — развитие научно-технической и производственной кооперации сторон в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Ключевыми пунктами здесь являются предоставление материально-технической базы учреждений для прохождения учебной практики студентов и проведения совместных научно-педагогических практик, научных исследований по селекции и семеноводству, биотехнологиям, подготовка кадров в аспирантуре и докторантуре», — сообщила пресс-секретарь Башкирского НИИ сельского хозяйства Гульдар Нуриева.

Соглашением предусмотрена совместная разработка и экспертиза инновационных научно-технических программ и проектов, образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования.

Как отмечают специалисты, объединение интеллектуальной и материальной составляющей учреждений с привлечением молодых кадров даст новый импульс развитию аграрной науки и практики, более быстрому внедрению достижений науки в производство.

Теги: Башкирский НИИ сельского хозяйства, БГАУ, соглашение о сотрудничестве
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