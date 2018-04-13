Трехлетний уфимец станет героем программы «Когда все дома» на телеканале «Россия-1» Фото: Управление по опеке и попечительству Уфы Трехлетний уфимец станет героем программы «Когда все дома» на телеканале «Россия-1» Фото: Управление по опеке и попечительству Уфы

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Трехлетний уфимец станет героем программы «Когда все дома» на телеканале «Россия-1». Сюжет с участием маленького Альберта выйдет в рубрике «У вас будет ребенок» в ближайшее воскресенье.

По информации Управления по опеке и попечительству Уфы, Альберт воспитывается в одном из детских учреждений города. Он очень активный и коммуникабельный ребенок, всегда старается быть в гуще событий. Легко идет на контакт со взрослыми и детьми. Очень старательный, работоспособный, усидчивый и внимательный. Обладает хорошей памятью. У мальчика с рождения нарушен слух, он общается с помощью жестов. В настоящее время носит слуховой аппарат.

«Мы надеемся, что Альберт в будущем будет слышать и говорить. Он всегда с удовольствием занимается с дефектологом, любит музыкальные занятия, собирает конструкторы, рисует на доске», — говорят о нем педагоги.

Видеопаспорт Альберта был снят еще в декабре 2017 года съемочной группой передачи «Когда все дома» для рубрики «У вас будет ребенок».

«Видеопаспорт» — Общероссийская информационно-поисковая система для усыновителей. Проект действует уже более 10 лет, за это время отснято 4644 видеопаспорта детей-сирот в 37 регионах. Более трех тысяч ребят, а это 72%, устроены в семьи.