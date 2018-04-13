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13 апреля Пятница

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В МЧС Башкирии назвали точное количество подтопленных в Зубово домов и придомовых участков

ОБЩЕСТВО

В МЧС Башкирии назвали точное количество подтопленных в Зубово домов и придомовых участков Фото: МЧС по РБ | Видео: МЧС по РБ

В МЧС Башкирии назвали точное количество подтопленных в Зубово домов и придомовых участков Фото: МЧС по РБ | Видео: МЧС по РБ

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В МЧС Башкирии назвали точное количество подтопленных в Зубово домов и придомовых участков на утро 13 апреля. По информации ведомства, в связи с резким подъемом уровня талых вод в селе Зубово Уфимского района подтоплены 90 придомовых участков, в том числе пять жилых домов. На устранение последствий паводка привлечены значительные силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники и 30 человек личного состава, задействованы четыре плавательных средства. Также производится мониторинг с воздуха с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов.

«В настоящее время закончены работы по насыпи дамбы, работают две пожарно-насосные станции для откачивания воды. Для жителей подготовлены два пункта временного размещения вместимостью 331 человек: с. Зубово, школа, вместимость 305 человек, с. Зубово, ул. Центральная, 77/2, детский сад «Одуванчик», вместимость 26 человек. Из подтопленных домов два человека разместились у родственников, остальные жители от эвакуации отказались, в двух подтопленных домах жильцов нет. Проводится подворовой объезд и доставка жителей подтопленных территорий в безопасное место, также спасатели помогают жителям добраться до своего жилья», — уточнили в пресс-службе МЧС по РБ.

Как ранее сообщалось, в зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется и подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Система жизнеобеспечения не нарушена. Ситуация находится под контролем. Пострадавших и погибших нет.

«Инфраструктура не пострадала, система жизнеобеспечения не нарушена. Наблюдается снижение уровня реки. Силами оперативной группы Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, совместно с представителями администрации сельского совета, ведется мониторинг паводковой обстановки», — предает МЧС оперативную информацию.

Теги: паводок, ГУ МЧС по РБ
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