В Балтийском море во время учений разбился вертолет Ка-29 кумертауского производства
В Балтийском море во время учений разбился вертолет Ка-29 кумертауского производства Фото: militaryarms.ru
В Балтийском море во время учений разбился вертолет Ка-29 кумертауского производства Фото: militaryarms.ru
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Балтийском море разбился вертолет Ка-29, сообщают РИА и ТАСС. На борту находились два члена экипажа, тело одного из них найдено, спасательные работы продолжаются. На Балтике в эти дни проходят учения флота.
Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолет, производится на КумАПП. Причину крушения судна предстоит установить.