Башкирия в федеральных СМИ: «идиотское» отравление Скрипалей, перспективы топливного рынка, расширение географии паводков и сотрудничества Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: «идиотское» отравление Скрипалей, перспективы топливного рынка, расширение географии паводков и сотрудничества Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия и Белоруссия расширяют границы сотрудничества. В частности, расширение сотрудничества предполагается в части поставок башкирским предприятиям техники «Амкодор» и применения новых технологий в дорожном строительстве.

Готовы к расширению деловых связей. Как сообщает «Российская газета﻿», 11 апреля в Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Башкортостаном и Республикой Беларусь. Стороны отметили, что соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Башкортостаном и Белоруссией, заключенное в 1999 году, реализуется успешно. При этом стороны готовы к расширению деловых связей. «Расширение сотрудничества предполагается по ряду направлений, в том числе в части поставок башкирским предприятиям техники «Амкодор», применению в дорожном строительстве нашей республики новых технологий и взаимодействие наших институтов в этой области», — отметил вице-премьер правительства РБ Евгений Гурьев. Объем взаимного товарооборота Белоруссии и Башкортостана в 2017 году превысил 520 млн долларов США, рост по сравнению с предыдущим периодом составил более 20%. При этом экспорт белорусской продукции вырос на 4,5%, импорт — в 1,5 раза. Итоги совещания рабочей группы лягут в основу создания новой «дорожной карты» на ближайшую перспективу, отмечает издание.

Как повысить уровень жизни. Обеспечение равенства граждан в доступе к социальными экономическим благам, рост доходов и повышение качества жизни всех социальных групп — основная тема дискуссии на форуме «Сообщество», который пройдет 24-25 апреля в Уфе. Об этом сообщает ТАСС﻿. В центре внимания участников форума будет реализация мер из «демографического пакета» Президента РФ. В ноябре прошлого года Владимир Путин заявил о необходимости «перезагрузить политику демографического развития». Как сегодня реализуются меры поддержки семей с детьми, какие формы поддержки еще необходимо ввести, обсудят на форуме «Сообщество» в Уфе участники дискуссионной секции «Неравенство и бедность: детский фактор», информирует агентство. Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. К итоговому форуму в конце года участники планируют подготовить пакет предложений по решению самых насущных для общества проблем.

Перспективы топливного рынка. Член комитета по энергостратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев оценил перспективы рынка бензина в России. На «Ленте.ру﻿» он, в частности, отметил, что изменения на рынке автобензина влияют как на отношение населения к власти, так и на развитие экономики. «Главные показатели, которые волнуют общество в России — это цена на автобензин и его качество. На этой неделе произошли события, которые могут сильно повлиять на оба эти показателя: резкое падение курса рубля и выпуск на российский рынок компанией «Роснефть» экологичного бензина марки "Евро-6"», — подчеркнул Танкаев. В то время как «большинство нефтяных компаний прекратили реконструкцию нефтеперерабатывающих заводов, так как продажа бензина не приносит прибыли», «Роснефть» не только продолжает инвестировать средства в реконструкцию своих нефтеперерабатывающих заводов, но и создает новые марки топлива, такие как автобензины АИ-95-K5 «Евро 6» и ATUM – 95 «Евро 6». «В настоящее время по эксплуатационным и экологическим характеристикам это лучшие автобензины в Европе», — считает эксперт. Отмечается, что пока пилотная продажа бензина стандарта «Евро 6» начата в Башкортостане, так как новые марки бензинов производят только на башкирских НПЗ «Роснефти». Бензины этого класса могут существенно улучшить экологическую обстановку в городах России. «Поэтому будем ждать их появления на АЗС Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов», — выразил надежду Танкаев.

«Коммерсантъ﻿» информирует, что за прошедшую неделю в 52 центрах субъектов России росли цены на автомобильный бензин. При этом «более всего цены на него увеличились в Уфе и Великом Новгороде — на 0,6%»,— говорится в сообщении. В Москве цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.

Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» отравление с его помощью Скрипалей. Уроженец Башкирии﻿ и выпускник Московского института тонких химических технологий, химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей токсического вещества «Новичок», рассказал, почему оно не могло быть использовано в Великобритании. По его словам, данное соединение неустойчиво во влажной среде, а в день, когда было совершено покушение, в Солсбери стоял туман, сообщают «Известия﻿».

«В условиях влажности применять это вещество мог только идиот», — приводит его слова «РИА Новости﻿». Так Мирзаянов прокомментировал доклад экспертов Организации по запрещению химоружия по «делу Скрипалей». В документе сказано, что отравляющее вещество имело высокую чистоту, так как в субстанции практически отсутствовали примеси. При этом его название засекречено и доступно только членам организации. Британский агент, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического яда, произведенного якобы в России. Москва неоднократно указывала, что обвинения Великобритании бездоказательны.

Сколько платят за отопление в регионах, выяснили «Вести.Недвижимость﻿». Эксперты рассчитали стоимость отопления комнаты 20 кв. метров, исходя из нормативов потребления тепловой энергии на 1 кв. метр и стоимости 1 Гкал тепла, которые утверждаются муниципальными властями. На основе полученных данных составлены два рейтинга городов-миллионников: с максимальными и минимальными ежемесячными расходами на тепло и покупку батарей. В Топе-5 регионов с высокой стоимостью отопления на первом месте Пермь. На отопление комнаты 20 м2 пермякам приходится тратить около 967,48 рублей/месяц, которое даст алюминиевая батарея из 12 секций стоимостью 7800 рублей. На втором месте Красноярск. Третье место досталось Уфе. Здесь обогрев комнаты 20м2 обходится в 799,49 рублей/месяц, для чего нужен радиатор в 7800 рублей. Далее идут Москва и Омск. В топ-5 регионов с низкой стоимостью отопления вошли соответственно Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Волгоград.

Расширение географии паводков. Резкое потепление и стремительное таяние снега и льда способствует расширению географии паводков, передает Первый канал﻿. Сообщается, что на Алтае подтоплены более 35 населенных пунктов, и воды с каждым днем все больше. В регионе введен режим ЧС. Подтопленные села эвакуируют в Самарской и Пензенской областях. При этом сильнее всего страдает Саратовская область. Вода в реках продолжает прибывать, загоняя людей в ловушку, топит мосты, дороги. Режим ЧС объявлен в некоторых районах Воронежской области. В Башкирии вскрылись почти все реки, в некоторых уровень воды поднялся на полтора метра. В республике﻿ под угрозой подтопления — пять поселков, в которых проживают 11 тысяч человек. В регион прибыли военные саперы, они взрывают лед на реке Белая, говорится в сюжете.

«Российская газета﻿﻿» пишет, что в Башкирии паводок перешел в активную фазу, в регионе более 40 населенных пунктов оказались в зоне затопления. «Только за четверг поступило 180 сообщений о подтоплении домов, земельных участков и дорог, всего же с начала половодья зарегистрировано 622 таких случая. Информация о подступе воды к жилым домам приходит из разных уголков республики», - сообщает издание.