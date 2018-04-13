В Башкирии на предстоящие выходные синоптики обещают мокрый снег с дождем Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на предстоящие выходные синоптики обещают мокрый снег с дождем Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

До конца недели, в том числе и в предстоящие выходные, на территории Башкортостана будет преобладать прохладная погода, местами с небольшими осадками в виде дождя и снега.

Сегодня прогнозируется преимущественно ясная погода с температурой воздуха +3,+8 градусов.

В субботу, 14 апреля, местами ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью -0,-5, в отдельных районах до -10, днем +3,+8 градусов.

В воскресенье, 15 апреля, ночные температуры такие же, днем воздух прогреется до +5,+10 градусов.