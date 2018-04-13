В Баймаке активисты «Народного контроля» проверили маркировку лекарств Фото: пресс-служба Единой России В Баймаке активисты «Народного контроля» проверили маркировку лекарств Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Баймаке прошел рейд в рамках партийного проекта «Народный контроль». Активисты во главе с региональным координатором Гульнур Кульсариной проверили прилавки сетевых магазинов, посетили аптеки и места общественного питания.

В супермаркетах были выявлены такие нарушения, как гнилые овощи и фрукты на прилавках, просроченные товары, зафиксированы случаи неправильного хранения продуктов питания. Все замечания исправлялись на месте.

Контролеры также обращали внимание на то, есть ли на прилавках супермаркетов республиканская продукция, сообщили в региональном отделении партии. Также участники проконтролировали исполнение требований законодательства. Так, в аптеке на улице Юбилейной Гульнур Кульсарина рассказала о том, что все лекарства должны иметь штрих-коды, потому что в ближайшее время будет введена обязательная маркировка лекарств. Делается это для того, чтобы в аптеках не было контрафактной продукции. Рейд был организован для повышения качества предоставляемых услуг и товаров, сообщила Гульнур Кульсарина.

«В Баймаке обновили команду местных контролеров и показали мастер-класс по проведению рейдов в торговые и аптечные сети, по реализации законов. Интерес к партийным проектам у населения большой, они готовы подключиться в качестве волонтеров. Что касается тех нарушений, которые были выявлены во время проверок, то здесь нужно отметить слаженную работу местной администрации с предпринимателями, все замечания были устранены на месте», — подвела итоги рейда региональный координатор «Народного контроля».