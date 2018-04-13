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13 апреля Пятница

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Правительство России поддержало инициативу парламента Башкирии об изменении закона о военной службе

ПОЛИТИКА

Правительство России поддержало инициативу парламента Башкирии об изменении закона о военной службе Фото: ИА «Башинформ»

Правительство России поддержало инициативу парламента Башкирии об изменении закона о военной службе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Правительство России поддержало инициированное парламентом Башкирии внесение изменений в статью 20 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Законопроектом предлагается норма, согласно которой руководство призывной комиссией по мобилизации граждан осуществляет не любой глава муниципального образования, а лицо, возглавляющее местную администрацию. Аналогичная норма предложена и в части определения председателя призывной комиссии, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

«Для Башкортостана и ряда других регионов данные изменения имеют принципиальное значение, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – В нашей республике главами муниципальных образований, как правило, являются руководители представительных органов местного самоуправления, работающие на непостоянной основе. В отличие от них у глав местных администраций больше полномочий и практических возможностей для оперативного решения задач, возложенных на призывные комиссии».

Именно местные администрации обеспечивают исполнение гражданами воинской обязанности, реализуют  обязанности в области мобилизационной подготовки и мобилизации. Поэтому и руководство призывными комиссиями правильно было бы поручить главам администраций, а не руководителям представительных органов.

Инициативу парламента Башкортостана поддержали также комитеты Государственной Думы по обороне и по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. В апреле Госдума намерена рассмотреть законопроект в первом чтении.

«Вопрос затрагивает интересы не только Башкортостана, но и многих других субъектов Российской Федерации, где сформирована аналогичная система органов местного самоуправления. Уверен, региональные парламенты солидарно выступят в поддержку законопроекта и Госдума примет по нему положительное решение«», – отметил Константин Толкачев. 

Теги: Госсобрание РБ, вооруженные силы и общество
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