В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов
В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов Фото: автор
В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов Фото: автор
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний,вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали об отмене своих рейсов.
Судя по информации на онлайн-табло аэропорта столицы Башкирии, отменен рейс авиакомпании «РусЛайн» в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», в Краснодар и Нерюнгри, которые должна была выполнить авиакомпания «Алроса».
Официальной информации о причинах отмены полетов от перевозчиков нет.