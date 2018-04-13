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13 апреля Пятница

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В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов

ОБЩЕСТВО

В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов Фото: автор

В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов Фото: автор

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний,вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали об отмене своих рейсов.

Судя по информации на онлайн-табло аэропорта столицы Башкирии, отменен рейс авиакомпании «РусЛайн» в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», в Краснодар и Нерюнгри, которые должна была выполнить авиакомпания «Алроса».

Официальной информации о причинах отмены полетов от перевозчиков нет.

Теги: задержка рейсов, РусЛайн
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