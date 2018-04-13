Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.06 ↓

EUR 76.75 ↑

13 апреля Пятница

Уфа   °

В Уфе соберутся руководители территориальных органов Росстата в ПФО и Северном Кавказе

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 5-6 июня состоится  совместное заседание региональных Советов руководителей территориальных органов Росстата в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. Как сообщил на заседании Общественного совета при Башкортостанстате глава статистического ведомства региона Акрам Ганиев, мероприятие проводится в соответствии с организационным планом работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2018 год. В работе совета примут участие 17 руководителей территориальных органов, а также руководство Росстата — заместитель руководителя ведомства Константин Лайкам, представители управлений и отделов.

На пленарном заседании, которое откроется 5 июня, планируется участие Премьер-министра Правительства РБ  Рустэма Марданова и Главного федерального инспектора по РБ  Михаила Закомалдина.

Основная тема повестки дня заседания — вопрос подготовки и распространения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Кроме того, будут обсуждены актуальные вопросы работы с респондентами, оптимизации деятельности районных подразделений, о проблемах сбора статданных о просроченной задолженности по зарплате, о техническом перевооружении территориальных органов Росстата.

По результатам работы заседания будет подготовлен документ с конкретными предложениями по совершенствованию деятельности системы по обсуждаемым вопросам, который будет направлен в Росстат, отметили в Башкортостанстате.    

 

Теги: Росстат
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество
Эксперты Роскачества провели исследования сметаны с 20% жирностью. В лаборатории отправили 50 образцов популярных марок на российском рынке, включая тре
В Уфимском районе подтопило более 80 придомовых участков
Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово Уфимского района по улицам Сельская, Центральная, Полевая подтоплены 84 придомовых участка. Здесь п
В ночь на 13 апреля в Башкирии похолодает до минус 13 градусов
В ближайшие дни в Башкирии будет преобладать прохладная погода с осадками. Ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, ночью и утром гол
Составлен мировой рейтинг университетов RUR - 2018: какие позиции в нем у вузов Башкирии
Российское рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) представило свой ежегодный международный рейтинг университетов. В нем приняли участие 78
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть