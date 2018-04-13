УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 5-6 июня состоится совместное заседание региональных Советов руководителей территориальных органов Росстата в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. Как сообщил на заседании Общественного совета при Башкортостанстате глава статистического ведомства региона Акрам Ганиев, мероприятие проводится в соответствии с организационным планом работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2018 год. В работе совета примут участие 17 руководителей территориальных органов, а также руководство Росстата — заместитель руководителя ведомства Константин Лайкам, представители управлений и отделов.

На пленарном заседании, которое откроется 5 июня, планируется участие Премьер-министра Правительства РБ Рустэма Марданова и Главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина.

Основная тема повестки дня заседания — вопрос подготовки и распространения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Кроме того, будут обсуждены актуальные вопросы работы с респондентами, оптимизации деятельности районных подразделений, о проблемах сбора статданных о просроченной задолженности по зарплате, о техническом перевооружении территориальных органов Росстата.

По результатам работы заседания будет подготовлен документ с конкретными предложениями по совершенствованию деятельности системы по обсуждаемым вопросам, который будет направлен в Росстат, отметили в Башкортостанстате.