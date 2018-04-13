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УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В эфире телеканала НТВ в пятницу, 13 апреля, покажут очередной выпуск возрожденного телепроекта «Брэйн ринг». На это раз за интеллектуальный Кубок России поборется команда эрудитов из Уфы во главе с капитаном Дамиром Курбангалеевым. В состав команды также вошли Тимур Асадуллин (учитель), Азат Нафиков (инженер электросвязи), Александр Мальцев (программист), Элина Аминева (экономист), Тимур Сайфуллин (системный программист).

Известно, что средний возраст игроков - 33 года. Сама команда существует с 2000 года. Из первого состава остался только капитан, остальные добавлялись постепенно. Этот состав существует уже 5 лет.

Ведущим состязаний на главном интеллектуальном ринге страны по-прежнему будет известный знаток, телевизионный режиссер и продюсер Андрей Козлов. Правила состязаний останутся неизменными. По традиции на ринге в рамках двух отборочных и двух финальных боев будут встречаться две команды из шести человек, располагающиеся за красным и зеленым столами и соревнующиеся в скорости ответов на вопросы. После озвученного вопроса игрокам будет отведено 20 секунд на размышление – эрудиты, которые смогут быстрее дать правильный ответ,зарабатывают одно очко. Команда, сумевшая первой набрать пять очков, выигрывает бой,а победитель двух финальных поединков получает возможность выступить в следующей игре турнира.

Начало игры 13 апреля в 23.10 по местному времени.

Напомним, из эфира российских телеканалов программа «Брэйн ринг» исчезла в декабре2013 года. Однако этот факт никак не повлиял на существование игры вне телевидения. Параллельно с этим, эфирные версии интеллектуальной игры вышли в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и на Украине.

Сегодня «Брэйн ринг» — это не только знаменитая телевизионная игра, историякоторой насчитывает почти 20 лет, но и целое социальное движение: около полумиллиона человек на постоянной основе играют в «Брэйн ринг» как в России, так и за рубежом.