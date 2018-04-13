Михаил Закомалдин наградил юных жителей республики нагрудным знаком «Горячее сердце» Фото: пресс-служба ГФИ по РБ Михаил Закомалдин наградил юных жителей республики нагрудным знаком «Горячее сердце» Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

12 апреля в приемной Президента РБ в Уфе состоялась торжественное награждение лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Из Башкортостана в нынешнем году наград удостоились 10 ребят, которые проявили неравнодушие и пришли на помощь людям в трудной жизненной ситуации.Открывая церемонию награждения, главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин выразил благодарность родителям, бабушкам и дедушкам, воспитавшим смелых и отважных детей.

«Мы сегодня видим в зале совсем еще юных ребят. Но все они совершили поступки, на которые, порой, не способны взрослые. Кто-то спас из пожара младших братьев и сестер, кто-то спас от неминуемой гибели своих товарищей на воде. Среди героев есть и девочки. Лэйла Сайфутдинова спасла малыша, который выбежал на дорогу, его могла сбить машина. Лэйла закрыла ребенка своим телом, автомобиль в итоге сбил ее. Но к счастью, трагедии удалось избежать. Все остались живы. Мы очень гордимся вами, уважаемые лауреаты. Спасибо вам большое за то, что вы есть», — подчеркнул Михаил Закомалдин.Ильфат Галин из Уфы; Адель Гиниятуллин, Булат Миннигалиев, Джахонгир Мирзаиев и Ильдар Юлдашев из Янаула; Ильгиз Далжанов и Артем Урсаев из Шаранского района; Азат Мазитов из Бижбулякского района; Лэйла Сайфутдинова из города Мелеуз получили из рук главного федерального инспектора диплом, нагрудный знак «Горячее сердце» и одноименную Почетную книгу, страницы которой хранят трогательные, поучительные, добрые, вдохновляющие истории.

Еще одна обладательница «Горячего сердца» Алина Абдуллина была награждена в Москве, где чествовали лауреатов со всей страны. В качестве поощрения дети, не достигшие 18-летнего возраста, получат путевку во Всероссийский детский Центр «Орленок» на берегу Черного моря.Кандидатуры награжденных ребят были выбраны среди 940 претендентов из 85 регионов России. Всего в 2018 году представлено к федеральной награде 156 человек (три из них посмертно) и восемь общественных организаций и объединений.