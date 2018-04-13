В Уфе минус 2 градуса, ясно Фото: Олег Яровиков В Уфе минус 2 градуса, ясно Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе утром 13 апреля столбики термометров показывают -2 градуса. По данным Башгидрометцентра, сегодня днем жителей столицы и республики ожидает преимущественно ясная погода и лишь местам возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха в дневные часы составит +2,+7 градусов.

В ближайшие два дня погодные условия в регионе существенно не изменятся.