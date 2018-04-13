В Уфе состоится научно-популярная лекция об известных киноляпах Фото: ИА «Башинформ» В Уфе состоится научно-популярная лекция об известных киноляпах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе 15 апреля состоится научно-популярная лекция «Фантастические киноошибки» с точки зрения физики. В рамках проекта «Наука LIFESTYLE» ее организует Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы и физико-математический факультет вуза.

Лектор — преподаватель физико-математического факультета БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат физико-математических наук Руслан Исаев. Всем пришедшим расскажут об известных «киноляпах» и объяснят с научной точки зрения, почему этого не может быть.

Лекция будет интересна широкому кругу, в частности родителям с детьми, которые увлекаются наукой и техникой.

Начало в 14 часов, по адресу: ул. Менделеева, 205 А (3-й этаж, Event hall. Вход свободный).