В БАГСУ пройдет семинар, посвященный развитию территориального общественного самоуправления Фото: ИА «Башинформ» В БАГСУ пройдет семинар, посвященный развитию территориального общественного самоуправления Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В пятницу, 13 апреля Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ совместно с Ассоциацией муниципальных образований республики проводят информационно-образовательный семинар «ТОСы в системе местного самоуправления: муниципальная политика и практические шаги реализации». Семинар проводится бесплатно в целях развития территориального общественного самоуправления в муниципалитетах. По мнению организаторов, развитие системы ТОСов позволит укрепить взаимодействие органов местного самоуправления с населением, гарантировать участие жителей в решении наиболее острых проблем территории в различных социально значимых сферах.К участию в семинаре приглашены заместители глав администраций районов города Уфы, а также ближайших к столице районов (Уфимский, Иглинский, Благовещенский, Чишминский, Архангельский, Кушнаренковский, Кармаскалинский районы), начальники отделов по связям с общественностью и инициативные граждане.В рамках семинара пройдет также деловая игра «Инфраструктурное развитие ТОС: шаги к созданию».Модератором круглого стола будет доцент кафедры государственного и муниципального управления БАГСУ, кандидат педагогических наук Нина Филиппова.Начало в 10 часов по адресу: ул. Заки Валиди 40, ауд. 315.Справка. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — одна из форм реализации народом РФ своей власти через непосредственное осуществление самоуправления на части территории муниципального образования и участия в местном самоуправлении, предположительно, путём создания эффективного социального партнерства власти и населения. ТОС – это единственная, предусмотренная законодательством, общественная структура, которая с целью решения местных вопросов может привлекать не только средства жителей, бизнес-структур, общественных и других организаций соответствующей территории, но и средства местного бюджета (на основе договора с органами местного самоуправления). Через ТОСы граждане под свою ответственность имеют возможность решать жизненно важные проблемы, возникающие в процессе проживания на конкретной территории.Создание и существование общественной организации в виде территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) регулируется статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в котором закреплена обязанность органов местного самоуправления по принятию муниципальных правовых актов, определяющих порядок установления границ территории осуществления ТОС, порядок регистрации устава, порядок организации и осуществления ТОС, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета.