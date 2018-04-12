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12 апреля Четверг

Уфа   °

Необычный кошкин дом: в Уфе бродячие животные поселились в отечественной легковушке

ОБЩЕСТВО

Необычный кошкин дом: в Уфе бродячие животные поселились в отечественной легковушке Фото: скриншот видео телеканал «Вся Уфа»

Необычный кошкин дом: в Уфе бродячие животные поселились в отечественной легковушке Фото: скриншот видео телеканал «Вся Уфа»

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Необычный кошкин дом создал в своем дворе один из уфимцев. Он поселил бродячих четвероногих в советской легковушке. Началась эта затея с жалости к одному бездомному котенку, который прибился к горожанину. Но взять животное домой мужчина не мог: к тому моменту у него уже жили две кошки. Позже появились еще несколько котят. В итоге машина, которая долгое время не использовалась, послужила для них приютом. 

Как сообщает телеканал «Уфа», в автомобиле проживает три кота, а по словам очевидцев, их в салоне, бывало, видели с десяток. 

Рядом с приютом находится пекарня, сотрудники которой признаются, усатые не мешают, но клиентов такое соседство иногда отпугивает, выручка падает.

Организатор приюта уверен, его поступок может послужить примером другим и привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Теги: приют для животных
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