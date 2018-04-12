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12 апреля Четверг

Уфа   °

Лаборатория политического кино БАГСУ представляет фильм «Женщина с пятью слонами»

ПОЛИТИКА

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В кинотеатре «Родина» сегодня, 12 апреля, в 19 часов состоится единственный кинопоказ и обсуждение документального фильма «Женщина с пятью слонами». Он пройдет в рамках Недели немецкого языка в Уфе, сообщили в пресс-службе БАГСУ. Организатор просмотра — Лаборатория политического кино БАГСУ.

Пятью слонами героиня фильма Светлана Гайер, известная в Германии переводчица, называет пять романов Достоевского, которые она перевела на немецкий язык. Уникальная женщина, Светлана Гайер продолжает работать даже в свои 85 лет, иронизируя, что просто слишком стара, чтобы менять распорядок жизни. В ее жизнь вмешивались драматические события европейской истории. В сопровождении съемочной группы она впервые более чем за полвека решается на путешествие в город своего детства — Киев.

Модератором мероприятия выступит кандидат исторических наук Сергей Лаврентьев. Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.

Теги: Лаборатория политического кино БАГСУ
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