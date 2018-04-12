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12 апреля Четверг

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Молодежь Башкирии проводит в Сибае межконфессиональный форум

ОБЩЕСТВО

Молодежь Башкирии проводит в Сибае межконфессиональный форум

Фото: пресс-центр Сибайского института БашГУ

Молодежь Башкирии проводит в Сибае межконфессиональный форум

Фото: пресс-центр Сибайского института БашГУ

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Сибайском институте Башкирского государственного университета проходит II  Республиканский межконфессиональный молодежный форум «Диалог религий — основа национального  единства».

Мероприятие проводится в рамках гранта Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, исполнитель — Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, соорганизаторы форума — Совет по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ, Башкирский государственный университет, Сибайский институт (филиал) БашГУ. В рамках образовательной форсайт-сессии участники форума будут принимать участие в панельных дискуссиях, мастер-классах и презентовать успешные формы работы в сфере гармонизации межнациональных отношений и укреплении межрелигиозного согласия.

В рамках форума предполагается организация прогностических, коммуникативных и стратегических интерактивных сессий. Участники получат возможность представить проекты для развития межнациональных отношений и межконфессиональных диалогов в молодежной среде России. По итогам форума участники получат ресурсы для организации системной работы по гармонизации межнациональных отношений и воспитанию гражданской  идентичности в молодежной среде. В них войдут совместно разработанные участниками проекты, направленные на воспитание гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма, укрепление межрелигиозного согласия, сообщили в пресс-центре Сибайского института БашГУ.

Теги: религия, образование, молодежь, межконфессиональное единство
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