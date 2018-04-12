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12 апреля Четверг

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В Башкирии создают советы отцов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии создают советы отцов

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии создают советы отцов

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана инициативные семейные мужчины создают советы отцов. В Туймазинском районе совет отцов был создан еще в 2016 году, и с тех пор ведет активную работу по популяризации роли главы семейства, по пропаганде здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей, является организатором и участником семейных мероприятий, проводимых в муниципалитете.

На днях в спортивном зале школы села Карамалы-Губеево совет отцов провел волейбольный турнир, в котором приняли участие шесть команд, состоящих из глав семей Туймазинского района и города Октябрьского. Спортсменов поддерживали их родные и близкие. В результате упорной борьбы победа и переходящий кубок достались дружной команде из села Старые Туймазы, сообщили в администрации Туймазинского района.

Теги: семейные ценности, совет отцов
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