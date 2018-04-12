Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.06 ↑

EUR 79.28 ↓

12 апреля Четверг

Уфа   °

В Башкирии волонтеры провели акцию «Улыбка Гагарина»

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, в День космонавтики, активисты региональной организации общественного движения «Волонтеры Победы» вышли на улицы города Октябрьского в Башкирии с целью сохранения исторической памяти и формирования чувства гордости за свою страну. В рамках всероссийской акции «Улыбка Гагарина» они предлагали прохожим сфотографироваться с Юрием Гагариным и раздавали листовки о современных космонавтах страны.

«Замечательно, что есть в республике неравнодушная молодежь, которая участвует в мероприятиях с целью напомнить всем, что нашей выдающейся стране есть чем гордиться. Здорово, что они популяризируют мирные победы нашего Отечества», — поделился впечатлениями руководитель отделения Александр Юдин.

Теги: День космонавтики
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля
Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 12 апреля. По информации спасателей, завтра в Б
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирована менингококковая инфекция легкой формы
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирован менингококковый назофарингит. «По состоянию на сегодняшний день, на стационарном лечении по поводу легко
Паводковая обстановка в Башкирии: зафиксировано уже более 400 случаев подтопления талыми водами
На территории Башкортостана в связи с наступлением метеорологической весны и началом половодья с 1 апреля зарегистрированы обращения граждан по 403 случ
В Башкирии на текущей неделе весеннее тепло сменится похолоданием
В Башкортостане после короткого повышения температуры воздуха днем до +14 градусов, в четверг, 12 апреля, вновь похолодает. По данным Башгидромета, на т
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть