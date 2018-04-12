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УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, в День космонавтики, активисты региональной организации общественного движения «Волонтеры Победы» вышли на улицы города Октябрьского в Башкирии с целью сохранения исторической памяти и формирования чувства гордости за свою страну. В рамках всероссийской акции «Улыбка Гагарина» они предлагали прохожим сфотографироваться с Юрием Гагариным и раздавали листовки о современных космонавтах страны.

«Замечательно, что есть в республике неравнодушная молодежь, которая участвует в мероприятиях с целью напомнить всем, что нашей выдающейся стране есть чем гордиться. Здорово, что они популяризируют мирные победы нашего Отечества», — поделился впечатлениями руководитель отделения Александр Юдин.