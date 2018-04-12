В «Давлекановской молочной компании» прокомментировали информацию Роскачества о найденных нарушениях в сметане Фото: ИА «Башинформ» В «Давлекановской молочной компании» прокомментировали информацию Роскачества о найденных нарушениях в сметане Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Генеральный директор «Давлекановской молочной компании» Дмитрий Малов прокомментировал информацию Роскачества о найденных в башкирской сметане нарушениях.

«Это по результатам выборки прошлого года. По результатам нашей совместной работы с Роспотребнадзором мы выявили поставщиков, подозреваемых в фальсификации молока-сырья. Сейчас работа с ними прекращена. Что касается антибиотиков, то лаборатория Роскачества использует очень дорогие и чувствительные тесты, которые могут показать наличие антибиотиков в столь малых дозах (они даже придумали для этого специальный термин — в следовых количествах, чтобы к ним не предъявляли претензий), что стандартным способом это в принципе не определяется, — объяснил гендиректор компании. — Что касается веса, то эту информацию проверить невозможно, так как процедура выборки прошла с отклонениями от регламентов. Теоретически это возможно (дозатор автомата может дать сбой), однако наша проверка более чем тысячи экземпляров продукции не выявила никаких отклонений».

После сообщений Роскачества предприятия «Давлекановской молочной компании» внепланово посетили специалисты Роспотребнадзора.

«Был сделан ряд замечаний, которые в настоящее время устранены, предприятие работает в нормальном режиме», — сказал Дмитрий Малов.

В давлекановской сметане 20% жирности нашли следующие нарушения: животный жир подменен растительным, имеется разница между заявленной и фактической массой нетто, следовые количества антибиотиков тетрациклиновой группы.