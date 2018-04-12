В Башкирии жители Октябрьского возложили цветы к бюсту первого космонавта Земли Фото: администрация г. Октябрьский





















В Башкирии жители Октябрьского возложили цветы к бюсту первого космонавта Земли Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в России отмечают знаменательную дату: 57 лет назад был совершен первый полет человека в космос. Юрий Гагарин стал первым, кто увидел Землю из иллюминатора. Его полет длился час и 48 минут, он сделал один виток вокруг планеты — и это был настоящий прорыв, величайшее достижение для всей мировой науки. С тех пор во внеземное путешествие отправились более 550 человек из 40 стран. Но именно наш Юрий Гагарин был первым.

Сегодня в Октябрьском в городском парке у бюста Юрия Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Почтить память космонавта номер один пришли представители администрации города, ветераны, студенты, школьники, руководители предприятий и учреждений.

С теплыми словами поздравлений к собравшимся обратился исполняющий обязанности главы администрации Михаил Черкашнев. Слова поздравлений в адрес горожан прозвучали и в выступлении начальника автономной некоммерческой организации «Октябрьский авиационный технический спортивный клуб ДОСААФ» Айдара Хамитова.

В знак уважения и гордости на все времена жители Октябрьского возложили цветы к бюсту первого космонавта Земли.

Как сообщили в городской администрации, в прошлом году водоохранная зона ручья «Уксанлы-Куль», протекающего через парк, была благоустроена в рамках приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда». На благоустройство территории парка из федерального бюджета было выделено 15 млн рублей. Всё лето и осень здесь кипела работа. Была выполнена огромная работа: произведена полная очистка и бетонирование русла ручья, оборудованы две запруды, декорированные камнем, размещены малые скульптурные формы, радуют глаз новая брусчатка, скамейки, светильники, фонтаны. Благоустроены ажурные мостики через ручей. Асфальтобетонное покрытие мостов заменено на тартановое. Преобразился центральный вход в парковую зону, установлены уютные скамейки и «Пушкинские» фонари.