В ночь на 13 апреля в Башкирии похолодает до минус 13 градусов Фото: Олег Яровиков В ночь на 13 апреля в Башкирии похолодает до минус 13 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ближайшие дни в Башкирии будет преобладать прохладная погода с осадками. Ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, ночью и утром гололедица. На отдельных участках автодорог возможно ухудшение видимости в снеге до 1-2 км, предупреждает МЧС по РБ.

Завтра, 13 апреля, дневная температура по региону не превысит +3,+8 градусов, ночью похолодает до -2,-7 градусов, в отдельных районах столбики термометров покажут -13.