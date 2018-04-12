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12 апреля Четверг

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В ночь на 13 апреля в Башкирии похолодает до минус 13 градусов

ОБЩЕСТВО

В ночь на 13 апреля в Башкирии похолодает до минус 13 градусов Фото: Олег Яровиков

В ночь на 13 апреля в Башкирии похолодает до минус 13 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ближайшие дни в Башкирии будет преобладать прохладная погода с осадками. Ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, ночью и утром гололедица. На отдельных участках автодорог возможно ухудшение видимости в снеге до 1-2 км, предупреждает МЧС по РБ.

Завтра, 13 апреля, дневная температура по региону не превысит +3,+8 градусов, ночью похолодает до -2,-7 градусов, в отдельных районах столбики термометров покажут -13.

Теги: погода, МЧС по РБ
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