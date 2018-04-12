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12 апреля Четверг

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В Национальный день донора, 20 апреля, жителей Башкирии приглашают сдать кровь

ОБЩЕСТВО

Национальный день донора ежегодно отмечается 20 апреля. Именно в этот день 186 лет назад состоялось первое успешное переливание крови в России. Манипуляцию провел молодой петербургский акушер Андрей Вольф. Донором для женщины, потерявшей при родах много крови, стал ее супруг.

В рамках памятной даты республиканская служба крови проводит акцию «Я — Донор!». 20 апреля специалисты станции переливания крови в Уфе примут всех желающих сдать кровь по адресу: ул. Батырская, 41/1, с 8 до 14 часов.

В этот день состоится награждение грамотами и фирменными подарками службы крови победителей конкурса «Лучший логотип Службы крови Республики Башкортостан», который проходил с 27 февраля по 27 марта. Было принято 36 работ, номинантами стали пятеро участников.

Донорскую акцию в этот день поддержат члены «Союза машиностроителей России», которые не первый год участвуют в республиканском донорском движении, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Теги: День донора
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