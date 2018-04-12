На поле в Башкирии нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны
УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
На поле в Чишминском районе Башкирии нашли минометную мину. Предмет, похожий на снаряд, обнаружил местный механизатор при проведении земляных работ.
Для обследования находки прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа Росгвардии. Было установлено, что предмет является 50-миллиметровой минометной миной времен Великой Отечественной войны с частично разрушенным взрывателем и следами сильной коррозии.
Боеприпас являлся взрывоопасным, его поместили в специальный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва.