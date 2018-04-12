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12 апреля Четверг

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«Единая Россия» запустила обновленный сайт предварительного голосования-2018

ПОЛИТИКА

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» запустила обновленный сайт предварительного голосования-2018. На нем можно узнать, в каких регионах и городах будет проводиться предварительное голосование (ПГ), получить информацию о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением ПГ, о кандидатах, их деятельности, адресах счетных участков. В этом году участники ПГ в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой, смогут также через сайт подать заявку для участия в партийном проекте «ПолитСтартап».

«Сайт разработан как в помощь кандидатам, так и для всех, кто намерен выбрать своего кандидата. Можно будет посмотреть биографию, активность и программу кандидатов. Также на ресурсе будут размещаться трансляции дебатов. Отмечу, что в этом году впервые в регионах будет действовать открытая модель предварительного голосования, которая предусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа. Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование — отсутствие судимости и активов за рубежом», — сказал заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

В 2018 году пройдут 77 кампаний в 49 субъектах РФ. В 21 регионе — выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 — кампании по избранию депутатов административных центров, в семи — выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам. Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня.

Теги: праймериз
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