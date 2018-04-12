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12 апреля Четверг

Уфа   °

Жители Уфы сообщают о появлении в городе куниц

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Уфы сообщают о появлении в городе куниц. Пушистые хищники были замечены в Черниковке и в южной части города, на улице Кирова. Видео с символом столицы уфимцы прислали в программу «Мобильный репортер» телеканала ГТРК «Башкортостан». В Черниковке зверек сидел на дереве, а на улице Кирова гулял по забору детского сада.

Куницы приходят в город каждую весну, говорят специалисты. Они подтягиваются ближе к населенным пунктам из-за нехватки пищи в природе. Хищное животное питается крысами, мышами, мелкими птицами и птичьими яйцами. Во время охоты куница переламывает жертве позвонки шеи, сворачивает язычок в трубочку и пьет кровь из еще живой жертвы. Не стоит забывать, что при защите своей норы и потомства куница в состоянии сильно покусать и человека.

Теги: дикие животные, куница
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