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12 апреля Четверг

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Уфимские спасатели предотвратили образование затора на реке Дёме - видео

ОБЩЕСТВО

Уфимские спасатели предотвратили образование затора на реке Дёме - видео

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы | Видео: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Уфимские спасатели предотвратили образование затора на реке Дёме - видео

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимские спасатели предотвратили образование затора на реке Деме. По информации пресс-службы городского Управления гражданской защиты, «дорогу» воде преградило огромное старое дерево, рухнувшее практически поперек русла.

«Спасателям осложняло работу то, что дерево оказалось вмерзшим. Кроме того, к нему можно было подобраться только сверху и с одной стороны, с другого края не подойти — до дна специалисты не доставали, — рассказали в ведомстве. — Несмотря на все сложности, проход воде сотрудники Поисково-спасательного отряда сумели освободить. Это означает, что из русла больше прогнозируемого уровня река не выйдет и не затопит близлежащие территории».

Уже не в первый раз спасатели приходят на помощь демчанам. В прошлом году специалисты ликвидировали затор, образовавшийся под мостом через реку Дему, разобрав завал деревьев, коряг и льда.

Теги: спасатели, затор
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