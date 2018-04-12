В Башкирии более 700 детей остались без льготного питания Фото: Андрей Старостин В Башкирии более 700 детей остались без льготного питания Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Нефтекамска проверила соблюдение местной поликлиникой прав несовершеннолетних в области здравоохранения. По закону дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей имеют право на бесплатное детское питание. Рецепты на его получение должны выписываться врачами ежемесячно с учетом медицинских показаний.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, в городской поликлинике эта работа была организована ненадлежащим образом. Выяснилось, что правом на льготное питание обладали свыше 700 детей, состоящих на учете в медучреждении. Но в сентябре прошлого года педиатры выписали лишь около 50 рецептов, а в октябре — ни одного. При этом в аптечном пункте на начало 2018 года находилось около 10 тысяч невостребованных упаковок детского питания.

Прокуратура внесла главному врачу центральной городской больницы представление. По результатам рассмотрения в марте этого года врачи выдали 550 рецептов.