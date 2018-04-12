В Башкирии пропавшую без вести 12-летнюю девочку вернули родителям
В Башкирии пропавшую без вести 12-летнюю девочку вернули родителям Фото: соцсети
В Башкирии пропавшую без вести 12-летнюю девочку вернули родителям Фото: соцсети
УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Хайбуллинском районе Башкортостана 12 апреля в ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции и местные жители установили местонахождение 12-летней школьницы из села Бурибай.
«Сейчас девочка находится у родителей. Устанавливаются причины и обстоятельства ухода несовершеннолетней из дома», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.
Как сообщало агентство «Башинформ», школьница ушла из дома в розово-синем халате 11 апреля. В поисках участвовали полицейские района и добровольческие движения республики, а также местные школьники.